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Суд арестовал женщину, оставившую маленького ребенка у метро "Парк Победы" в Москве

Женщина признала вину и сообщила, что оставила младенца около подземного перехода из-за финансовых трудностей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы арестовал на два месяца Мафтунахон Каримову, которая оставила своего малолетнего ребенка у станции метро "Парк Победы". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

"Суд решил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 апреля Каримовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - сказала она.

Ранее сообщалось, что после обнаружения ребенка у станции метро была задержана его мать, 29-летняя приезжая из одной из стран СНГ. Следователи СК с участием переводчика допросили ее, она признала вину в полном объеме и сообщила, что приняла решение избавиться от ребенка из-за сложного материального положения.

Мальчика, которому на вид два-три месяца, в среду обнаружил около подземного перехода у станции метро "Парк Победы" сотрудник метрополитена. Он вызвал скорую помощь и обратился в правоохранительные органы. Ребенок сейчас находится в городской больнице под наблюдением специалистов, его жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.

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