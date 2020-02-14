В Северной Осетии возбудили дело из-за убийства молодого человека

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту убийства молодого человека в Северной Осетии. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по республике.

"13 февраля, примерно в 22:30 мск, в реанимационное отделение Алагирской центральной районной больницы доставлен 28-летний местный житель с огнестрельными ранениями грудной клетки, который не приходя в сознание от полученных ранений скончался. Возбуждено уголовное дело по факту убийства", - говорится в сообщении.

Ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, и задержания лиц причастных к его совершению.