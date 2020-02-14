{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии возбудили дело из-за убийства молодого человека

Местный житель умер в больнице, куда его доставили с огнестрельными ранениями грудной клетки

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту убийства молодого человека в Северной Осетии. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по республике.

"13 февраля, примерно в 22:30 мск, в реанимационное отделение Алагирской центральной районной больницы доставлен 28-летний местный житель с огнестрельными ранениями грудной клетки, который не приходя в сознание от полученных ранений скончался. Возбуждено уголовное дело по факту убийства", - говорится в сообщении.

Ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, и задержания лиц причастных к его совершению.

Теги
РоссияСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Мужчина совершил суицид на территории психиатрической больницы в Ставрополе
По информации источника в правоохранительных органах города, инцидент произошел перед входом в учреждение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС