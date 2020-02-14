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Комиссия МАК приступила к расследованию жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале

В результате ЧП погибли два человека

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, в результате которого погибли два человека. Об этом в пятницу сообщается на сайте МАК.

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"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

По данным транспортной прокуратуры, вертолет авиакомпании "Скол" выполнял рейс по маршруту станция Лескино Красноярского края - Сабетта (Ямальский район). В ГУ МЧС причиной вынужденной жесткой посадки назвали попадание в снежную бурю.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства ЯНАО, власти региона окажут необходимую медицинскую помощь пострадавшим при жесткой посадке вертолета.

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Ранее о начале проверки по факту ЧП сообщило Уральское управление СК на транспорте.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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