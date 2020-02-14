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Мужчина совершил суицид на территории психиатрической больницы в Ставрополе

По информации источника в правоохранительных органах города, инцидент произошел перед входом в учреждение

СТАВРОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Мужчина совершил суицид на территории краевой психиатрической больницы в городе Ставрополе. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

"По предварительным данным, мужчина, который неоднократно пытался свести счеты с жизнью, был доставлен родственниками в психиатрическое отделение, возле которого он совершил суицид. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СКР по Ставропольскому краю, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах города, происшествие случилось перед входом в учреждение.

Как сообщили ТАСС в администрации психиатрической больницы, кроме самого мужчины в происшествии никто не пострадал. "Сотрудники и пациенты, находившиеся внутри здания больницы, не пострадали", - сказал собеседник. В краевом Минздраве ТАСС пояснили, что необходимости в эвакуации сотрудников и пациентов во время происшествия не возникло, дополнительной психологической помощи пациентам учреждения не потребовалось.

Теги
РоссияСтавропольский край
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