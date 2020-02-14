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Оставившую младенца у метро в Москве женщину обвинили в попытке убийства

Мафтунахон Каримову арестовали на два месяца

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Женщине, которая оставила своего малолетнего ребенка у станции метро "Парк Победы" в Москве, предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Дорогомиловского суда Анастасия Татаруля, где рассматривался в пятницу вопрос об аресте обвиняемой.

"Мафтунахон Каримову изначально обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Но затем в суд поступили материалы на арест по ч. 30 п. "В" ст.105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего",- сказала пресс-секретарь.

Дорогомиловский суд Москвы в пятницу арестовал на два месяца Каримову.

Ранее сообщалось, что после обнаружения ребенка у станции метро была задержана его мать, 29-летняя приезжая из одной из стран СНГ. Следователи СК с участием переводчика допросили ее, она признала вину в полном объеме и сообщила, что приняла решение избавиться от ребенка из-за сложного материального положения.

Мальчика, которому на вид 2-3 месяца, в среду обнаружил около подземного перехода у станции метро "Парк Победы" сотрудник метрополитена. Он вызвал скорую помощь и обратился в правоохранительные органы. Ребенок сейчас находится в городской больнице под наблюдением специалистов, его жизни ничего не угрожает.

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Россия
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