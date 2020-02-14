Адвокат, защищавший экс-порноактрису на суде с Трампом, признан виновным в мошенничестве

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Адвокат Майкл Авенатти, который ранее представлял интересы экс-порноактрисы Стефани Клиффорд в судебном разбирательстве с президентом США Дональдом Трампом, признан в пятницу виновным по трем пунктам обвинений в мошенничестве. Как сообщила телекомпания Fox News, вердикт вынесло жюри присяжных окружного суда Нью-Йорка. Ранее 48-летний Авенатти не признавал себя виновным в попытке вымогательства около $25 млн долларов у компании Nike. Адвокат якобы угрожал раскрыть информацию, которая нанесла бы ущерб репутации компании.

По данным телекомпании, Авенатти грозит до 42 лет тюремного заключения.

Авенатти получил известность как адвокат, защищающий интересы Клиффорд, которая утверждала, что около 10 лет назад вступала с Трампом в интимную связь. Она обратилась в суд, требуя признать недействительным соглашение, обязывавшее ее в обмен на $130 тыс. хранить в тайне информацию о предполагаемой внебрачной связи с Трампом.

По данным телекомпании CNBC, Авенатти предстоит еще судебный процесс, в ходе которого будут рассматриваться обвинения в том, что он выманил у своей клиентки $300 тыс., а также обвинения в суде штата Калифорния, где его обвиняют в мошенничестве на миллионы долларов.