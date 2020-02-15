В Москве пожарные спасли ребенка, которого родители оставили дома без присмотра

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. В квартире на севере Москвы родители по неизвестной причине бросили ребенка и еду на включенной плите. Еда попала на плиту, что привело к задымлению, но пожарным удалось спасти ребенка, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"В квартире дома на улице 8-го Марта произошло задымление. Прибывшие пожарные вскрыли квартиру и обнаружили в ней оставленного без присмотра полуторагодовалого ребенка. Причиной задымления стала готовившаяся на плите пища", - сказал собеседник агентства.

Ребенка осматривают медики. Его родителей ищут сотрудники правоохранительных органов.