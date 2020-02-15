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В Петербурге горит производственное здание на набережной Обводного канала

Сведений о пострадавших нет

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в производственном здании на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, возгорание локализовано. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее в городском главке ведомства сообщали, что сообщение о пожаре поступило около 02:00 мск, здание расположено по адресу: набережная Обводного канала, д. 134. Возгорание наблюдалось на первом, втором этаже и кровле. Пожару присвоили второй номер сложности

"В 03:40 пожар локализован на площади 300 кв. м. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказали в пресс-службе МЧС.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации возгорания от МЧС привлекли девять единиц техники и 36 человек личного состава.

По адресу, где произошел пожар, расположено здание, входящее в состав комплекса "Красный треугольник" - одной из старейших петербургских мануфактур, специализирующихся на производстве изделий из резины. Здание является памятником градостроительства и архитектуры, сейчас в комплексе расположены различные офисы и производства.

В новость внесены изменения (04:17 мск) - добавлены подробности.

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РоссияСанкт-Петербург
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