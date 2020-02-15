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Бросившего в Шереметьево детей мужчину арестовали

Перед заседанием суда Виктор Гаврилов сообщил, что его задержали в аэропорту Хабаровска, когда он намеревался вылететь в Комсомольск к сыновьям
Описание
© Евгения Пустовит/ТАСС

ХАБАРОВСК, 15 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд города Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда. В четверг мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске.

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"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гаврилова Виктора Сергеевича по 13 апреля", - сказала судья Юлия Ким.

Перед заседанием суда по его делу Виктор Гаврилов сообщил журналистам, что его задержали в аэропорту Хабаровска, когда он намеревался вылететь в Комсомольск к сыновьям.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"), п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). 

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, бросил их в аэропорту и улетел в Ростов-на-Дону. В результате было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности несовершеннолетних. Гаврилов сам явился к следователям в городе Батайске Ростовской области с повинной. После допроса в СК его отпустили под обязательство о явке, а позднее задержали в аэропорту. Сейчас жизни и здоровью братьев ничего не угрожает, они находятся в Комсомольске-на-Амуре, мама забрала мальчиков к себе.

В новость внесены изменения (05:31 мск) - добавлены подробности. 

Теги
РоссияРостовская областьХабаровский край
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