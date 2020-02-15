В Тульской области пострадали восемь человек в результате конфликта в общежитии вуза

ТАСС, 15 февраля. Конфликт с участием студентов и персонала произошел в общежитии одного из учебных заведений Новомосковска Тульской области, в результате инцидента восемь человек доставлены в больницу с отравлением неизвестным веществом . Об этом ТАСС в субботу сообщили в управлении МВД по региону.

"В общежитии одного из учебных заведений города Новомосковска произошел конфликт между проживающими учащимися и обслуживающим персоналом. В результате конфликта восемь студентов доставлены в больницу с признаками отравления неизвестным химическим веществом. Предположительно, кто-то распылил баллончик", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, инцидент произошел на общей кухне общежития. Персонал закрывает ее на ночь согласно инструкции, а студенты требовали, чтобы помещение было в это время открыто. Полиция проводит проверку в связи с произошедшим.