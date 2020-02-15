На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,6

НУР-СУЛТАН, 15 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу на границе Китая и Киргизии, подземные толчки ощутили и жители Алма-Аты. Об этом говорится в распространенном сообщении сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Министерства образования и науки Казахстана.

По ее данным, землетрясение было зафиксировано в 09:31 (06:31 мск) в 242 км на юго-восток от Алма-Аты на границе Киргизии и Китая. Очаг залегал на глубине 5 км.

Жители казахстанского города ощутили подземный толчок интенсивностью 2 балла по шкале MSK-64.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.