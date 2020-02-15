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В Петербурге потушили пожар в производственном здании на набережной Обводного канала

Площадь возгорания составила 300 кв. м

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали пожар в производственном здании на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 07:24 мск пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре на набережной Обводного канала, дом 134 поступило около 02:00 мск. Горение происходило на первом, втором этаже и кровле. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

В 03:40 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 300 кв. м.

По адресу, где произошел пожар, расположено здание, входящее в состав комплекса "Красный треугольник" - одной из старейших петербургских мануфактур, специализирующихся на производстве изделий из резины. Здание является памятником градостроительства и архитектуры, в настоящее время в комплексе расположены различные офисы и производства.

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