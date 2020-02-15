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В Волгограде подросток получил ожоги из-за взрыва мобильного телефона в руке

Пострадавшего госпитализировали

ВОЛГОГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Школьник в Волгограде получил ожог кистей из-за взрыва и возгорания в его руке мобильного телефона. Об этом сообщила в субботу журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

"11-летний подросток на юге Волгограда был госпитализирован в пятницу в лечебное учреждение с термическим ожогом кистей. В ходе первоначальной проверки полицейские установили, что подросток, собираясь в школу, положил в карман брюк сотовый телефон. Через некоторое время он почувствовал, что карман начал сильно нагреваться, он стал доставать телефон. В этот момент телефон взорвался и загорелся в руке мальчика", - сказала она.

Полицейские проводят проверку по факту получения травмы подростком.

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РоссияВолгоградская область
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