В Волгограде подросток получил ожоги из-за взрыва мобильного телефона в руке

ВОЛГОГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Школьник в Волгограде получил ожог кистей из-за взрыва и возгорания в его руке мобильного телефона. Об этом сообщила в субботу журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

"11-летний подросток на юге Волгограда был госпитализирован в пятницу в лечебное учреждение с термическим ожогом кистей. В ходе первоначальной проверки полицейские установили, что подросток, собираясь в школу, положил в карман брюк сотовый телефон. Через некоторое время он почувствовал, что карман начал сильно нагреваться, он стал доставать телефон. В этот момент телефон взорвался и загорелся в руке мальчика", - сказала она.

Полицейские проводят проверку по факту получения травмы подростком.