В Крыму пресекли деятельность крупной нарколаборатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной нарколаборатории в Крыму. В ходе обысков было обнаружено более 16 кг наркотиков, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе управлении ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена деятельность крупной нарколаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, двое местных жителей организовали в арендованном частном доме в Симферополе производство мефедрона. Подозреваемые распространяли наркотик на территории Крыма и Краснодарского края путем закладок.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в указанном домовладении и на специальном складе в Белогорском районе обнаружено и изъято более 16 кг наркотического средства мефедрон и более 700 литров прекурсоров для его изготовления. Также в помещении обнаружено оборудование для производства наркотических средств: электроприборы для смешивания реактивов, устройства для вытяжки отработанных газов, стеклянные колбы, весы и другое", - добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Производство наркотических средств группой лиц в особо крупном размере"). Нарушителям грозит наказание до пожизненного лишения свободы. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.