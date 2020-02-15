Ребенок погиб при пожаре в доме под Уфой

УФА, 15 февраля. /ТАСС/. Ребенок погиб во время пожара в доме барачного типа в Уфимском районе, эвакуированы восемь человек. Еще один взрослый получил травмы, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии в субботу.

"Поступило сообщение о пожаре в квартире четырехквартирного жилого дома барачного типа по улице Железнодорожная станции Тауш в Уфимском районе. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуированы восемь человек, в том числе двое детей. В ходе тушения пожара обнаружен погибший ребенок, девочка 2015 года рождения. При самостоятельной эвакуации из горящей квартиры получил порезы руки мужчина 1965 года рождения, после оказания медицинской помощи от госпитализации [он]отказался", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 50 кв. м, следственно-оперативная группа и эксперты устанавливают его причины.