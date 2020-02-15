В ДТП в Башкирии погибли два человека

УФА, 15 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли и пятеро получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе М-5 в Башкирии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"Авария произошла около 09:00 мск на 1511-м км автодороги Самара - Уфа - Челябинск (трасса М-5). По предварительным данным, столкнулись Renault Duster под управлением 59-летнего уфимца и встречный Chevrolet Niva, за рулем которого находился 70-летний мужчина. В результате погибли водитель и пассажир Renault. Также в аварии пострадали пять человек, в том числе 7-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.