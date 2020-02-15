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В Ростовской области мужчина случайно застрелил ребенка на охоте

Инцидент произошел 13 февраля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который подозревается в причинении смерти по неосторожности 11-летнему мальчику в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте областного следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Азова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 13 февраля подозреваемый со своим знакомым и его 11-летним сыном выехали на автомобиле на охоту. Подозреваемый, находившийся на переднем сидении автомашины, зарядил охотничье ружье и положил его между водительским и пассажирским сидениями дульным срезом по направлению к заднему пассажирскому сидению, на котором находился ребенок.

"Во время движения произошел самопроизвольный выстрел, в результате которого пуля попала в живот малолетнему ребенку, причинив ему огнестрельное ранение. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался", - уточнили в СК.

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