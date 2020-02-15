Полиция возбудила дело после хищения денег со счета актрисы Зои Бербер

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Столичная полиция возбудила уголовное дело после хищения лжесотрудником банка 300 тыс. рублей с банковского счета российской актрисы Зои Бербер, известной по телесериалу "Реальные пацаны". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее в Instagram Бербер сообщила, что мошенник похитил с ее банковского счета крупную сумму денег, представившись сотрудником банка. Она отметила, что в связи с этим намерена обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

"14 февраля в полицию от Зои Бербер поступило сообщение о краже денег с ее банковского счета. Полицейские установили, что вечером 13 февраля заявительнице позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, под предлогом защиты ее денег, обманом получил реквизиты ее банковской карты, после чего совершил кражу принадлежащих ей 300 тыс. рублей с банковского счета. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт возбуждения дела.

Зоя Бербер - российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа. Популярность ей принесла роль Леры Обориной в телесериале "Реальные пацаны".