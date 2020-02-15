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Сотрудники Института горного дела СО РАН написали открытое письмо в защиту его директора

Андрей Кондратенко подозревается в мошенничестве. Сотрудники института считают, что уголовное дело может быть связано с конфликтом вокруг помещений

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Института горного дела СО РАН, директор которого Андрей Кондратенко был арестован по обвинению в мошенничестве, написали открытое письмо министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову в защиту своего руководителя. Уголовное дело в отношении Кондратенко может быть связано с конфликтом вокруг помещений института, говорится в тексте письма.

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Директор Института горного дела СО РАН Андрей Кондратенко был арестован Заельцовским районным судом Новосибирска 11 февраля по обвинению в мошенничестве при закупках исследовательского оборудования.

"Даже если "обвиняемые" действительно преступили черту закона, то это не должно отражаться на жизни и работе всего коллектива, а меру наказания пусть определяет суд, для чего профессионалы-следователи должны предоставить неуязвимые доказательства, основанные на проверенных фактах. А может быть вовсе и нет "тяжкого экономического преступления", а есть непреодолимое желание неких силовых или властных структур захватить здание в центре города Новосибирска? <…> Просим разобраться в сложившейся ситуации вокруг Института горного дела СО РАН и дать ей объективную оценку", - говорится в обращении.

Авторы письма отмечают, что в связи с тем, что руководство института не согласилось на предложение Сибирского территориального управления Минобрнауки сдать в аренду часть своих площадей, в научном учреждении прошли проверки, по результатам которых федеральному министерству рекомендовали уволить Кондратенко. При этом в письме указано, что сотрудников института склоняли к даче показаний против директора. Кроме того, при задержании Кондратенко ему не дали возможности назначить временно исполняющего обязанности руководителя института, что затрудняет работу учреждения.

Получить комментарии СК по региону и Сибирского территориального управления Минобрнауки пока не удалось.

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РоссияНовосибирская область
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