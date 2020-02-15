Генпрокуратура раскритиковала отказ Нидерландов судить подозреваемых по делу MH17 в России

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Нидерланды уклонились от проведения всестороннего расследования крушения малайзийского Boeing на Украине, отказавшись судить подозреваемых в России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Кто они и что им грозит

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"К сожалению, в конце декабря 2019 года поступил ответ об отказе в удовлетворении этой просьбы. Таким образом, власти Нидерландов в очередной раз уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН", - сообщили в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что полноценное участие представителей правоохранительных органов России смогло бы обеспечить право потерпевших на выяснение истинных причин катастрофы и привлечение виновных к ответственности, вне зависимости от их гражданской принадлежности.

В конце лета 2019 года в надзорное ведомство поступил запрос о правовой помощи по делу об авиакатастрофе, согласно которому в причастности к крушению подозреваются трое россиян. Согласно ст. 61 Конституции, граждан России не могут выдать другой стране. При этом россияне, совершившие преступления за рубежом, подлежат уголовной ответственности за свои действия в России по ее закону.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что в соответствии с резолюцией СБ ООН от 21 июля 2014 года № 2166 Россия заинтересована в проведении всестороннего и объективного расследования обстоятельств крушения MH17, в том числе и возможной причастности к ней россиян. Поэтому 10 октября 2019 года Генпрокуратура РФ официально обратилась в Министерство юстиции и безопасности Нидерландов с просьбой о передаче соответствующих материалов для осуществления уголовного преследования.

Пассажирский Boeing компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.