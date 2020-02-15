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В поезде "Ласточка" умер машинист

Помощник машиниста попал в больницу

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Приволжское следственное управление СК на транспорте проводит проверку по факту гибели машиниста скоростного поезда "Ласточка" на станции Владимир. Помощник машиниста находится в больнице, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ведомства.

"Проводим проверку по факту произошедшего в "Ласточке". Один человек погиб - машинист, один пострадал, в больнице", - сказал собеседник агентства.

Представитель Горьковской железной дороги, которая является филиалом РЖД, подтвердила эту информацию ТАСС. Причину гибели машиниста предстоит установить следователям.

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РоссияВладимирская область
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