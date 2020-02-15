Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и фурой в Калмыкии

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Столкновение двух пассажирских автобусов и грузового автомобиля произошло на трассе в Калмыкии, пострадали шесть человек. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 11:20 поступило сообщение о том, что на федеральной автодороге Р22 Волгоград - Элиста, в районе поселка Аршань-Зельмень произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов Neoplan и грузового автомобиля "КамАЗ", - сказали в пресс-службе.

"В результате аварии, предварительно, шесть человек пострадали, погибших нет, детей среди пострадавших нет", - добавили в министерстве.

Как отметили в МЧС, один из автобусов следовал по маршруту Москва - Элиста, в салоне находились 20 пассажиров. Во втором автобусе, который ехал из Москвы в Хасавюрт, было 30 человек.

На месте аварии от МЧС России работают 19 человек личного состава и шесть единиц техники. Спасательными подразделениями проведена ликвидация последствий розлива ГСМ, а также деблокирование пострадавших.