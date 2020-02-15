{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и фурой в Калмыкии

Авария произошла в районе поселка Аршань-Зельмень

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Столкновение двух пассажирских автобусов и грузового автомобиля произошло на трассе в Калмыкии, пострадали шесть человек. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 11:20 поступило сообщение о том, что на федеральной автодороге Р22 Волгоград - Элиста, в районе поселка Аршань-Зельмень произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов Neoplan и грузового автомобиля "КамАЗ", - сказали в пресс-службе.

"В результате аварии, предварительно, шесть человек пострадали, погибших нет, детей среди пострадавших нет", - добавили в министерстве.

Как отметили в МЧС, один из автобусов следовал по маршруту Москва - Элиста, в салоне находились 20 пассажиров. Во втором автобусе, который ехал из Москвы в Хасавюрт, было 30 человек.

На месте аварии от МЧС России работают 19 человек личного состава и шесть единиц техники. Спасательными подразделениями проведена ликвидация последствий розлива ГСМ, а также деблокирование пострадавших.

Теги
РоссияКалмыкия
Реклама на ТАСС
В Азовском море задержали украинское судно, пытавшееся скрыться с незаконным уловом
На борту находились четыре человека без документов, удостоверяющих их личности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС