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Полиция назвала вероятную причину ДТП в Калмыкии, в котором пострадали шесть человек

По предварительным данным, инцидент мог возникнуть из-за маневра при объезде стоявшего на обочине грузовика

ТАСС, 15 февраля. Авария на трассе в Калмыкии, где пострадали шесть человек, по предварительным данным, могла произойти из-за маневра при объезде стоявшего на обочине грузовика. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Калмыкии.

"Проводится проверка [по факту аварии]. По предварительным данным, "КамАЗ" для ремонта остановился на проезжей части дороги. Пассажирский автобус с номерами Калмыкии притормозил, чтобы его объехать. Следовавший сзади автобус с дагестанскими номерами совершил с ним столкновение, был задет "КамАЗ", - сказали в пресс-службе ведомства.

На месте аварии от МЧС России задействованы 19 человек личного состава и шесть единиц техники. Спасательными подразделениями проведена ликвидация последствий розлива ГСМ, а также деблокирование пострадавших.

Теги
РоссияКалмыкия
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