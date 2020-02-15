Полиция назвала вероятную причину ДТП в Калмыкии, в котором пострадали шесть человек

ТАСС, 15 февраля. Авария на трассе в Калмыкии, где пострадали шесть человек, по предварительным данным, могла произойти из-за маневра при объезде стоявшего на обочине грузовика. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Калмыкии.

"Проводится проверка [по факту аварии]. По предварительным данным, "КамАЗ" для ремонта остановился на проезжей части дороги. Пассажирский автобус с номерами Калмыкии притормозил, чтобы его объехать. Следовавший сзади автобус с дагестанскими номерами совершил с ним столкновение, был задет "КамАЗ", - сказали в пресс-службе ведомства.

На месте аварии от МЧС России задействованы 19 человек личного состава и шесть единиц техники. Спасательными подразделениями проведена ликвидация последствий розлива ГСМ, а также деблокирование пострадавших.