{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП в Псковской области пострадали пять человек

Среди пострадавших есть дети

ПСКОВ, 15 февраля. /ТАСС/. Двое взрослых и трое детей госпитализированы после ДТП в Псковском районе Псковской области, где столкнулись четыре легковых автомобиля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"Автомашины пропускали колонну военной техники, притормозили, в них въехал водитель Mitsubishi, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП четыре автомобиля получили технические повреждения. Травмы получили 5 человек: двое взрослых и трое детей. В настоящее время они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и других оперативных служб.

Теги
РоссияПсковская область
Реклама на ТАСС
В Октябрьске обнаружено тело младенца в пакете
СК возбудил уголовное дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС