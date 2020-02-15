В ДТП в Псковской области пострадали пять человек

ПСКОВ, 15 февраля. /ТАСС/. Двое взрослых и трое детей госпитализированы после ДТП в Псковском районе Псковской области, где столкнулись четыре легковых автомобиля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"Автомашины пропускали колонну военной техники, притормозили, в них въехал водитель Mitsubishi, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП четыре автомобиля получили технические повреждения. Травмы получили 5 человек: двое взрослых и трое детей. В настоящее время они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и других оперативных служб.