{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В одном из поселков на Кубани обнаружили тело новорожденного

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после обнаружения в одном из поселков на Кубани тела новорожденного. Об этом в субботу сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственными органами на Кубани возбуждено уголовное дело по факту случившегося", - сказали ТАСС в управлении, не уточнив статью УК РФ. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, тело новорожденного было обнаружено в поселке в Белореченском районе края.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Власти Крыма считают, что задержанные за браконьерство украинцы должны понести наказание
Первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс подчеркнул, что они нарушили международное право
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС