В одном из поселков на Кубани обнаружили тело новорожденного

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после обнаружения в одном из поселков на Кубани тела новорожденного. Об этом в субботу сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственными органами на Кубани возбуждено уголовное дело по факту случившегося", - сказали ТАСС в управлении, не уточнив статью УК РФ. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, тело новорожденного было обнаружено в поселке в Белореченском районе края.