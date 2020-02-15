Число пострадавших в ДТП в Калмыкии увеличилось до 11

Ранее сообщалось о шести пострадавших в ДТП, которое произошло примерно в 11:20 мск в Сарпинском районе региона. Полиция возбудила уголовное дело.

ЭЛИСТА, 15 февраля. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении двух пассажирских автобусов и грузовика "КамАЗ" в субботу на федеральной автодороге Р22 Волгоград - Элиста увеличилось до 11 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканской больницы имени П. П. Жемчуева.

"На место происшествия выезжали три медицинских бригады республиканской больницы имени П. П. Жемчуева. В аварии - 11 пострадавших с тяжелым множественными сочетанными травмами. Один пациент уже доставлен в республиканскую больницу, у него травматическая ампутация нижних конечностей. Остальные пациенты находятся в Сарпинской районной больнице", - сказали в пресс-службе больницы.

Между тем, по данным пресс-службы министерства здравоохранения республики, в аварии с грузовиком и автобусами пострадали 12 человек. Трое из них в тяжелом состоянии. Сейчас пострадавших на машинах скорой медпомощи доставляют в республиканскую больницу.

"Пострадавший в аварии водитель автобуса - житель Калмыкии - уже прооперирован в республиканской больнице, находится в реанимации", - уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

По предварительным данным, "КамАЗ" для ремонта остановился на обочине дороги. Автобус Neoplan под управлением жителя Дагестана допустил столкновение с двигавшимся впереди автобусом Setra под управлением жителя Калмыкии, который в результате столкновения допустил наезд на "КамАЗ".