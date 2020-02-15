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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Демонстрант в Мюнхене облил себя бензином

Полиция предотвратила поджог

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Участник демонстрации в Мюнхене, которая проходит параллельно с конференцией по безопасности, облил себя бензином. Об этом сообщила в субботу полиция баварской столицы в Twitter.

"На демонстрации, которая была направлена против конференции, человек облил себя бензином и, держа в руке зажигалку, шел в направлении собравшихся [на площади Карлсплац]. Полиция это заметила. Поджог был предотвращен", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что мотивы манифестанта неизвестны. Других подробностей не приводится.

В акции протеста, которую проводят организации левого толка, участвуют около 3 тыс. человек.

Теги
ГерманияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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