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СК назвал вероятную причину гибели машиниста поезда "Ласточка" во Владимире

По данным ведомства, причиной смерти могло стать отравление угарным газом

ТАСС, 15 февраля. Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту гибели машиниста в скоростном поезде "Ласточка" на станции Владимир. По предварительной версии, причиной могло стать отравление угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что машинист поезда погиб, его помощник находится в больнице.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности смерть человека"). Проверяется версия об отравлении угарным газом вследствие использования пострадавшими обогревателя с бензиновым двигателем", - сказал собеседник агентства.

Состав транспортировался в Калининград из Екатеринбурга и остановился на станции, пассажиров в нем не было, уточнили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала РЖД. Машинист и его помощник были обнаружены в 03:39 мск в пассажирском купе первого вагона. 48-летнего помощника машиниста удалось спасти, он госпитализирован. 51-летний машинист погиб.

"РЖД приносит соболезнования родным и близким погибшего, и выражает надежду на скорейшее выздоровление пострадавшего. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе приволжского СУ СК добавили, что проводится осмотр места происшествия.

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РоссияВладимирская область
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