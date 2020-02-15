СК назвал вероятную причину гибели машиниста поезда "Ласточка" во Владимире

ТАСС, 15 февраля. Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту гибели машиниста в скоростном поезде "Ласточка" на станции Владимир. По предварительной версии, причиной могло стать отравление угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что машинист поезда погиб, его помощник находится в больнице.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности смерть человека"). Проверяется версия об отравлении угарным газом вследствие использования пострадавшими обогревателя с бензиновым двигателем", - сказал собеседник агентства.

Состав транспортировался в Калининград из Екатеринбурга и остановился на станции, пассажиров в нем не было, уточнили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала РЖД. Машинист и его помощник были обнаружены в 03:39 мск в пассажирском купе первого вагона. 48-летнего помощника машиниста удалось спасти, он госпитализирован. 51-летний машинист погиб.

"РЖД приносит соболезнования родным и близким погибшего, и выражает надежду на скорейшее выздоровление пострадавшего. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе приволжского СУ СК добавили, что проводится осмотр места происшествия.