Мужчина избил полицейского в здании отдела МВД Пресненского района Москвы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Молодой мужчина избил полицейского в здании отдела МВД Пресненского района в центре Москвы, пострадавшего госпитализировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"13 февраля в помещении ОМВД по Пресненскому району Москвы 28-летний житель Подмосковья, доставленный за административное правонарушение, причинил телесные повреждения сотруднику патрульно-постовой службы полиции. Старший лейтенант полиции с травмами обращался за помощью в медицинское учреждение", - сказали в главке.

В отношении задержанного принято процессуальное решение. "За содеянное ему законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет", - добавили в пресс-службе.