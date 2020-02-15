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Мужчина избил полицейского в здании отдела МВД Пресненского района Москвы

Жителя Подмосковья доставили в отдел за административное правонарушение, где он избил сотрудника патрульно-постовой службы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Молодой мужчина избил полицейского в здании отдела МВД Пресненского района в центре Москвы, пострадавшего госпитализировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"13 февраля в помещении ОМВД по Пресненскому району Москвы 28-летний житель Подмосковья, доставленный за административное правонарушение, причинил телесные повреждения сотруднику патрульно-постовой службы полиции. Старший лейтенант полиции с травмами обращался за помощью в медицинское учреждение", - сказали в главке.

В отношении задержанного принято процессуальное решение. "За содеянное ему законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет", - добавили в пресс-службе.

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