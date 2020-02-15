В полиции заявили, что устроивший крупное ДТП под Псковом водитель был пьян

ТАСС, 15 февраля. Сотрудники управления МВД РФ по Псковской области установили, что водитель Mitsubishi, врезавшийся в субботу в группу машин, пропускавших колонну военной техники, был пьян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления полиции.

"Установлено, что водитель находился в состоянии опьянения. [За это] он будет привлечен к ответственности. Также по факту ДТП будет проводиться административное расследование", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла в Псковском районе. Травмы получили пяти человек: двое взрослых и трое детей. Технические повреждения получили четыре машины.

По уточненной информации пресс-службы областного комитета по здравоохранению, после ДТП один взрослый и трое детей были осмотрены врачами: двух детей госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще одного ребенка вместе со взрослым отпустили домой, их состояние медики оценили как удовлетворительное.