{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В полиции заявили, что устроивший крупное ДТП под Псковом водитель был пьян

Он будет привлечен к административной ответственности

ТАСС, 15 февраля. Сотрудники управления МВД РФ по Псковской области установили, что водитель Mitsubishi, врезавшийся в субботу в группу машин, пропускавших колонну военной техники, был пьян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления полиции.

"Установлено, что водитель находился в состоянии опьянения. [За это] он будет привлечен к ответственности. Также по факту ДТП будет проводиться административное расследование", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла в Псковском районе. Травмы получили пяти человек: двое взрослых и трое детей. Технические повреждения получили четыре машины.

По уточненной информации пресс-службы областного комитета по здравоохранению, после ДТП один взрослый и трое детей были осмотрены врачами: двух детей госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще одного ребенка вместе со взрослым отпустили домой, их состояние медики оценили как удовлетворительное.

Теги
РоссияПсковская область
Реклама на ТАСС
Пять человек пострадали в ДТП на мосту через Волгу в Волгограде
Среди них двое детей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС