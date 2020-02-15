{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мать пропавшего в Смоленской области подростка сообщила о результатах экспертизы останков

Женщина подтвердила, что найденные в конце января в Демидовском районе останки принадлежат ее сыну

ТАСС, 15 февраля. Останки, обнаруженные добровольцами поисково-спасательного отряда "Сальвар" в конце января в лесу в Демидовском районе Смоленской области, принадлежат пропавшему в апреле 2019 года 16-летнему подростку. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" сообщила его мать.

По факту безвестного исчезновения 6 апреля несовершеннолетнего местным следственным управлением СК России в 2019 году было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), местонахождение мальчика долгое время не было установлено. В конце января в 1,5 километрах от предполагаемого места пропажи мальчика были обнаружены останки. Однако установить, кому они принадлежат, можно было только с помощью генетического теста.

"Нашу семью ознакомили с результатами экспертизы ДНК. Согласно заключению экспертов, останки, найденные в Демидовском лесу 29 января, принадлежат моему сыну... Пока воздержусь от каких-либо комментариев. Скажу лишь одно: мы будем дальше выяснять и искать правду, что на самом деле произошло", - написала женщина.

Об исчезновении мальчика стало известно в апреле 2019 года. Компания молодых людей из 13 человек отдыхала в лесном массиве, в какой-то момент подросток покинул место отдыха и пропал. Его родители неоднократно говорили, что, по их мнению, следствие затягивается. Тема пропажи подростка вызвала широкий резонанс и в декабре 2019 года дважды поднималась в одной из программ телеканала "Россия-1".

В конце января 2020 года уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой передать в Главное следственное управление расследование дела об исчезновении подростка. В отношении следователей в Смоленской области, где почти год не могли найти молодого человека, назначена служебная проверка. В день обнаружения предполагаемых останков мать была на приеме у председателя СК РФ.

По данным пресс-службы Следственного управления СК по Смоленской области, по данному уголовному делу следователи допросили свыше 200 человек, провели более 20 судебных экспертиз, в том числе генетических, химических, психофизиологических и психолого-психиатрическую.

Теги
РоссияСмоленская область
Реклама на ТАСС
Пять человек пострадали в ДТП на мосту через Волгу в Волгограде
Среди них двое детей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС