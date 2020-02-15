Мать пропавшего в Смоленской области подростка сообщила о результатах экспертизы останков

ТАСС, 15 февраля. Останки, обнаруженные добровольцами поисково-спасательного отряда "Сальвар" в конце января в лесу в Демидовском районе Смоленской области, принадлежат пропавшему в апреле 2019 года 16-летнему подростку. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" сообщила его мать.

По факту безвестного исчезновения 6 апреля несовершеннолетнего местным следственным управлением СК России в 2019 году было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), местонахождение мальчика долгое время не было установлено. В конце января в 1,5 километрах от предполагаемого места пропажи мальчика были обнаружены останки. Однако установить, кому они принадлежат, можно было только с помощью генетического теста.

"Нашу семью ознакомили с результатами экспертизы ДНК. Согласно заключению экспертов, останки, найденные в Демидовском лесу 29 января, принадлежат моему сыну... Пока воздержусь от каких-либо комментариев. Скажу лишь одно: мы будем дальше выяснять и искать правду, что на самом деле произошло", - написала женщина.

Об исчезновении мальчика стало известно в апреле 2019 года. Компания молодых людей из 13 человек отдыхала в лесном массиве, в какой-то момент подросток покинул место отдыха и пропал. Его родители неоднократно говорили, что, по их мнению, следствие затягивается. Тема пропажи подростка вызвала широкий резонанс и в декабре 2019 года дважды поднималась в одной из программ телеканала "Россия-1".

В конце января 2020 года уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой передать в Главное следственное управление расследование дела об исчезновении подростка. В отношении следователей в Смоленской области, где почти год не могли найти молодого человека, назначена служебная проверка. В день обнаружения предполагаемых останков мать была на приеме у председателя СК РФ.

По данным пресс-службы Следственного управления СК по Смоленской области, по данному уголовному делу следователи допросили свыше 200 человек, провели более 20 судебных экспертиз, в том числе генетических, химических, психофизиологических и психолого-психиатрическую.