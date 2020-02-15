{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В горах Грузии ищут туристку из России, пропавшую после схода лавины

Сообщается, что она с другими туристами каталась в запрещенной зоне без соответствующего снаряжения

ТБИЛИСИ, 15 февраля. /ТАСС/. Грузинские спасатели занимаются поисками туристки из РФ, которая пропала после схода снежной лавины на горнолыжном курорте Гудаури (край Мцхета - Мтианети) .Об этом в субботу сообщили в пресс-службе "Компании развития горных курортов".

"Группа российских туристов в Гудаури каталась возле Садзеле (гора - прим. ТАСС) в запрещенной зоне без соответствующего снаряжения, в результате чего сошла лавина. Спасательная группа Гудаури отреагировала быстро и спасла трех человек. Поиски четвертого человека продолжаются до сих пор", - сказано в сообщении.

Ведомство обращается к отдыхающим и просит не заходить на запрещенные территории, следовать указаниям администрации курортов и кататься на специальных безопасных трассах.

Теги
ГрузияРоссия
Реклама на ТАСС
Пять человек пострадали в ДТП на мосту через Волгу в Волгограде
Среди них двое детей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС