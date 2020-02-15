В горах Грузии ищут туристку из России, пропавшую после схода лавины

ТБИЛИСИ, 15 февраля. /ТАСС/. Грузинские спасатели занимаются поисками туристки из РФ, которая пропала после схода снежной лавины на горнолыжном курорте Гудаури (край Мцхета - Мтианети) .Об этом в субботу сообщили в пресс-службе "Компании развития горных курортов".

"Группа российских туристов в Гудаури каталась возле Садзеле (гора - прим. ТАСС) в запрещенной зоне без соответствующего снаряжения, в результате чего сошла лавина. Спасательная группа Гудаури отреагировала быстро и спасла трех человек. Поиски четвертого человека продолжаются до сих пор", - сказано в сообщении.

Ведомство обращается к отдыхающим и просит не заходить на запрещенные территории, следовать указаниям администрации курортов и кататься на специальных безопасных трассах.