Против мужчины, избившего полицейского в здании отдела МВД в Москве, возбудили дело

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о нападении на представителя власти возбудили в отношении мужчины, который избил патрульного полицейского в отделе МВД Пресненского района Москвы, сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1991 года рождения. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказала она.

По данным следствия, 13 февраля мужчина в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в ОМВД Пресненского района за совершение административного правонарушения. "Находясь в служебном помещении отделения, он нанес сотруднику полиции несколько ударов в область лица, причинив последнему травмы различной степени тяжести", - сказала Иванова.

По ее словам с обвиняемым проведены следственные действия, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее в пресс-службе ГУ МВД Москвы ТАСС сообщили, что полицейский был госпитализирован.