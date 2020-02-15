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Мужчина открыл стрельбу на улице в центре Калининграда

Погибли два человека, включая беременную женщину
Описание
© Людмила Доброжинская/ТАСС

ТАСС, 15 февраля. Неизвестный открыл стрельбу из охотничьего карабина и убил двоих на улице в Калининграде. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, мужчина открыл огонь по прохожим из нарезного охотничьего оружия. Он застрелил двоих, после чего попытался покончить с собой. Злоумышленник ранен и госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди погибших - мужчина и женщина. "Убитая была беременна. На месте происшествия работают сотрудники СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавил источник.

Власти Калининграда подтвердили гибель двух человек. "Нам сообщили, что была стрельба на центральном рынке, погибли мужчина и женщина. <…> Ребенок с огнестрельным ранением попал в больницу", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в СУ СК РФ по региону, ранен 13-летний подросток. По версии следствия, около 19 часов на улице Профессора Баранова неизвестный из охотничьего карабина произвел несколько выстрелов в троих прохожих, мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте.

Теги
РоссияКалининградская область
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СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек при стрельбе в центре Калининграда
В результате ЧП также пострадал подросток
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