Спасатели в горах Грузии приостановили поиски туристки из России из-за сумерек

ТБИЛИСИ, 15 февраля. /ТАСС/. Грузинские спасатели приостановили поиски попавшей под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури (край Мцхета - Мтианети) гражданки РФ из-за наступления сумерек и возобновят их с утра воскресенья. Об этом в субботу сообщил глава службы спасения "Компании развития горных курортов" Вако Дундуа Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

"Спасательные работы уже прекращены, так как наступила ночь и пропала видимость <...> Служба спасения выйдет на место сразу с наступлением рассвета", - сказал Дундуа. По его словам, сошла очень большая лавина и в поисковой операции, вероятнее всего, будет задействован вертолет.

Снежная лавина в Гудаури сошла в полдень в субботу. Как сообщили в "Компании развития горных курортов", группа российских туристов из четырех человек каталась возле горы Садзеле в запрещенной зоне без соответствующего снаряжения. Спасателям ранее удалось вызволить из снежных завалов трех человек.