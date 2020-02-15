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Сотрудники консульства России встретятся с Павленским в случае его обращения за помощью

Ранее сообщалось, что Павленский был задержан в субботу при выходе из отеля в 16-м районе Парижа

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Сотрудники консульского учреждения России окажут содействие задержанному во Франции российскому художнику-акционисту Петру Павленскому, если от него поступит соответствующий запрос. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник в российской дипмиссии.

"У посольства нет никаких контактов с Петром Павленским, но в случае обращение его за консульским содействием, оно, безусловно, будет оказано, как и любому другому гражданину России", - сказал он.

По данным газеты Le Parisien, Павленский был задержан в субботу при выходе из отеля в 16-м районе Парижа. Он находился в розыске со 2 января за "причинение ущерба в составе организованной банды".

В пятницу стало известно, что кандидат в мэры Парижа от правящей французской партии "Республика на марше" Бенжамен Гриво снял свою кандидатуру с выборов. Причиной такого решения послужило распространение в соцсетях видео записи интимного характера, на которой якобы фигурирует Гриво.

Газета Libération сообщила, что за распространением видео стоит Павленский. На своей странице в Facebook художник утверждал, что бывший кандидат, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью, а также отправил ей данное видео.

В январе 2019 года парижский суд признал Павленского виновным в поджоге в октябре 2017 года одного из парижских филиалов Banque de France. Суд приговорил его к трем годам тюремного заключения, из них два года - условно. При этом суд оставил россиянина на свободе, поскольку он уже провел 11 месяцев в предварительном заключении. На своей странице в Facebook Павленский в послесловии к упомянутой записи указал, что находится в розыске, однако не пояснил в связи с чем. В мае 2017 года он получил политическое убежище во Франции, переехав туда с семьей после начала расследования в РФ по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении актрисы "Театра.doc" Анастасии Слониной.

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