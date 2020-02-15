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СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек при стрельбе в центре Калининграда

В результате ЧП также пострадал подросток

КАЛИНИНГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек в результате стрельбы в центре Калининграда. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК РФ по региону.

"В отношении 63-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", - сказал собеседник агентства.

По его данным, также в результате стрельбы ранен 13-летний подросток.

В управлении также сообщили, что стрелявший умер в больнице. "Открывший стрельбу в Калининграде умер в больнице", - сказал представитель управления.

По версии следствия, около 19 часов на улице Профессора Баранова неизвестный из охотничьего карабина произвел несколько выстрелов в троих прохожих, мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте. Подозреваемый пытался покончить с собой, он госпитализирован с ранением грудной клетки. На месте преступления работает следственная группа, следователи-криминалисты.

В новость в 22:34 мск внесены изменения - добавлена информация о смерти стрелявшего.

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Теги
РоссияКалининградская область
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Мужчина открыл стрельбу на улице в центре Калининграда
Погибли два человека, включая беременную женщину
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