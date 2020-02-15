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Детский омбудсмен опровергла информацию о ранении ребенка при стрельбе в Калининграде

Ирина Ткаченко сообщила, что погибшие при стрельбе были родителями мальчика, с ним работает психолог

ТАСС, 15 февраля. Подросток, по уточненным данным, не получил ранения при стрельбе в центре Калининграда. Погибшие в результате ЧП были его родителями, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко.

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"Ребенок не получил никаких ранений, у него психологическая травма. <…> В настоящее время он передан родственникам, и психолог с ним работает", - сказала собеседница агентства.

Омбудсмен также отметила, что погибшие мужчина и женщина были родителями мальчика. Как пояснили ТАСС в Минздраве региона, ребенка после ЧП доставили в больницу, после осмотра и оказания психологической помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

По версии следствия, около 19 часов на улице Профессора Баранова неизвестный из охотничьего карабина произвел несколько выстрелов в троих прохожих, мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте. Подозреваемый пытался покончить с собой, был госпитализирован с ранением грудной клетки, умер в больнице. По предварительным данным, мотивом нападения стала личная неприязнь.

Теги
РоссияКалининградская область
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