МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел на юго-востоке Москвы, к месту происшествия прибыли полицейские. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"На Новороссийской улице неподалеку от дома 24 произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил в другого, предположительно из травматического пистолета. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, они опрашивают участников инцидента", - сказали в пресс-службе.

Сведения о пострадавших в результате стрельбы уточняются.