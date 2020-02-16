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В Ленобласти проводится проверка в связи с конфликтом, где пострадала фельдшер скорой

В результате инцидента травмы получили еще два человека, состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Проверка начата после конфликта в Выборгском районе Ленинградской области, в результате которого двое мужчин, а также прибывшая для оказания медпомощи фельдшер скорой получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"15 февраля 2020 года около 7 утра в полицию Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о конфликте возле одного из заведений на Московском проспекте в городе Выборге. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, конфликт произошел между двумя мужчинами 26 и 35 лет. В результате оба гражданина получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на место конфликта была вызвана скорая помощь. "При госпитализации в медучреждение 26-летний мужчина нанес телесные повреждения фельдшеру скорой помощи. 29-летняя женщина получила травмы и в удовлетворительном состоянии после оказания медпомощи была отпущена. Двое мужчин также были госпитализированы в удовлетворительном состоянии", - сказали в пресс-службе.

В связи с инцидентом проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе управления.

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РоссияСанкт-Петербург
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