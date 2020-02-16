В ДТП на трассе под Саратовом погиб младенец

САРАТОВ, 16 февраля. /ТАСС/. Ребенок 2019 года рождения погиб и четыре человека пострадали в результате аварии в Саратовской области в субботу вечером, сообщила пресс-служба ГИБДД региона.

"На автодороге "Тамбов - Саратов" в Татищевском районе водитель ВАЗ-21093, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Vesta . В результате водитель и пассажиры ВАЗ-21093 - женщина и девочка 2015 года рождения - госпитализированы, несовершеннолетний пассажир - мальчик 2019 года рождения - скончался. Из Lada Vesta с травмами в больницу доставлен пассажир, женщина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что детей перевозили без автокресел.