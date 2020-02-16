Дочь экс-главы нацразведки США арестовали по обвинению в убийстве

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Дочь бывшего заместителя госсекретаря и экс-директора национальной разведки США Джона Негропонте Софию арестовали по обвинению в убийстве. Об этом говорится в распространенном сообщении полиции округа Монтгомери (штат Мэриленд).

"27-летняя София Негропонте арестована на месте происшествия по обвинению в убийстве первой степени", - отметили правоохранители. Негропонте, предположительно, 13 февраля во время ссоры ранила ножом своего друга Юсефу Расмуссену, от чего тот позднее умер.

Жена бывшего дипломата Диана подтвердила газете The Washington Post, что арестована именно их дочь. София является одной из пяти детей, усыновленных четой Негропонте.

Джон Негропонте занимал должность главы нацразведки с 2005 по 2007 год, а с 2007 по 2009 год был заместителем госсекретаря.