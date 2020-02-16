В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля. /ТАСС/. Рейсовый автобус сбил амурского тигра на севере Приморского края в районе села Гоголевка, после чего тигр ушел в лес, сообщил ТАСС директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Инспекторы охотнадзора уже побывали на месте [аварии], они подтвердили факт столкновения. Следы животного с места уходят в лес. Сейчас специалисты проверяют, далеко ли он ушел", - сказал Арамилев.

Позже он сообщил, что тигр умер от полученных травм. "Специалисты охотнадзора нашли тигра. Молодой самец погиб от травм. В этот район мы уже отправили ветеринаров и клетку в надежде спасти животное. К сожалению, не успели", - добавил директор центра.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции, которая насчитывает от 500 до 600 особей, обитает в Приморье и Хабаровском крае.

В новость внесены изменения (04:43 мск) - добавлены подробности в 3-м абзаце.