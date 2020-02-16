В Новгородской области один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 февраля. /ТАСС/. Пожар возник в ночь на воскресенье в одном из многоквартирных жилых домов в городе Пестово Новгородской области, в результате один человек погиб и пятеро пострадали. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новгородской области.

"Сегодня в 01:30 мск в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме города Пестово. По прибытию на место установлено, что горит помещение на верхнем этаже в трехэтажном здании, площадь пожара составила 15 кв. м. В 02:13 мск обнаружена погибшая женщина, ее личность устанавливается. В 02:41 мск [дан] отбой [сложности пожара] 1 БИС, пожар был локализован, в 03:40 мск - ликвидирован. В результате пожара пять человек пострадали, трое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Также он уточнил, что из дома были эвакуированы 60 жильцов, 12 из них - дети, четыре человека были спасены пожарными. "Для всех эвакуированных людей был подготовлен пункт временного размещения на лыжной базе в Пестово и автобус для транспортировки. По предварительным данным, жители предпочли уехать к родственникам и знакомым", - добавил собеседник агентства.