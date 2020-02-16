В Северодвинске в результате ДТП погиб один человек

ТАСС, 16 февраля. Один человек погиб и пятеро получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Северодвинске Архангельской области. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы УМВД по региону.

ДТП произошло утром в воскресенье. "Столкнулись Opel Astra и Lada Kalina. Opel Astra совершал обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со следовавшей во встречном направлении Lada. Погиб водитель Lada - мужчина 1990 года рождения. Еще два пассажира Lada госпитализированы, также госпитализированы три человека, находившиеся в Opel , - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.