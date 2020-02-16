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Спасатели в горах Грузии нашли тело россиянки, попавшей под лавину

Ранее спасателям удалось вызволить из снежных завалов трех человек

ТБИЛИСИ, 16 февраля. /ТАСС/. Грузинские спасатели нашли в воскресенье тело гражданки России, попавшей под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури (край Мцхета - Мтианети). Об этом сообщил глава службы спасения "Компании развития горнолыжных курортов" Вако Дундуа в беседе с Первым каналом Общественного телевидения Грузии.

"Утром с 07:30 (06:30 мск) возобновилась поисковая операция в составе 50 человек. Мы осуществили зондирование в том месте, где сошла лавина. В 09:15 (08:15 мск) был найден труп молодой девушки. Ей было примерно 25 лет. Тело доставлено в прозектуру", - сказал Дундуа.

Поисками девушки грузинские спасатели занимались с вечера субботы. Снежная лавина сошла примерно в полдень. Как сообщили в "Компании развития горных курортов", группа российских туристов из четырех человек каталась возле горы Садзеле в запрещенной зоне без соответствующего снаряжения. Спасателям удалось вызволить из снежных завалов трех человек.

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ГрузияРоссия
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