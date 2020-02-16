Три человека погибли в ДТП в Мордовии

ТАСС, 16 февраля. Столкновение двух автомобилей произошло под Саранском, в результате ДТП погибли три человека, четверо получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Мордовия.

По данным ведомства, столкнулись ВАЗ-2110 и Chevrolet Lacetti. "ВАЗ ехал со стороны Москвы. По предварительным данным, машина выехала на сторону встречного движения, произошло столкновение с Chevrolet Lacetti. Трое человек из "десятки" - мужчины, сидящие на заднем пассажирском сидении, скончались. Водитель и еще один пассажир... были госпитализированы", - сказала собеседница агентства.

В управлении добавили, что водитель и пассажир Chevrolet также госпитализированы. Детей среди пострадавших нет.

Причины аварии выясняются.