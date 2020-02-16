{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли в ДТП в Мордовии

Еще четверо пострадали

ТАСС, 16 февраля. Столкновение двух автомобилей произошло под Саранском, в результате ДТП погибли три человека, четверо получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Мордовия.

По данным ведомства, столкнулись ВАЗ-2110 и Chevrolet Lacetti. "ВАЗ ехал со стороны Москвы. По предварительным данным, машина выехала на сторону встречного движения, произошло столкновение с Chevrolet Lacetti. Трое человек из "десятки" - мужчины, сидящие на заднем пассажирском сидении, скончались. Водитель и еще один пассажир... были госпитализированы", - сказала собеседница агентства.

В управлении добавили, что водитель и пассажир Chevrolet также госпитализированы. Детей среди пострадавших нет.

Причины аварии выясняются.

Теги
РоссияМордовия
Реклама на ТАСС
Экипаж задержанного в Азовском море украинского судна признал факт браконьерства
Двое рыбаков также отметили, что не знают о том, как осуществляется контроль промысла водных ресурсов соответствующими органами Украины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС