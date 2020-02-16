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СК возбудил дело против директора тамбовского лесхоза за получение взятки

По версии следствия, мужчина получил 1 млн рублей от представителя фирмы за приоритетное заключение договоров купли-продажи лесной продукции

ТАМБОВ, 16 февраля. /ТАСС/. Следователи в Тамбове возбудили уголовное дело в отношении директора одного из местных лесхозов за получение взятки в 1 млн рублей. Об этом в воскресенье сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

"Следственными органами СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из лесхозов, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, директор лесничества, находясь на рабочем месте, получил от представителя фирмы, которая занимается реализацией древесины, 1 млн рублей за приоритетное заключение договоров купли-продажи лесной продукции.

По делу ведутся следственные действия. Директор лесничества находится под домашним арестом. При этом в отношении представителя фирмы также было возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки, мужчина взят под стражу.

Теги
РоссияТамбовская область
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