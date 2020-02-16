Мужчина в центре Петербурга столкнул женщину в реку и утонул, пытаясь ее спасти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Пьяный мужчина в воскресенье ночью столкнул женщину в реку в центре Санкт-Петербурга и погиб, пытаясь ее спасти. Пострадавшую доставили с переохлаждением в больницу, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"16 февраля в 01:24 мск в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, на набережной реки Фонтанки, мужчина, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перебросил через ограждение женщину. После чего пытался достать ее при помощи подручных средств и... спрыгнул в воду. До прибытия спасательных подразделений женщину извлекли на берег, передали для осмотра бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

С переохлаждением ее госпитализировали. Тело мужчины извлекли из реки водолазы.