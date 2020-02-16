Экипаж задержанного в Азовском море украинского судна признал факт браконьерства

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Экипаж задержанного российскими пограничниками в Азовском море украинского судна, признал факт незаконного вылова рыбы. Это следует из видео допроса трех членов команды, распространенного в воскресенье пресс-службой Погрануправления ФСБ по региону.

"Мы вышли на ловлю калкана. Да [признаю факт незаконной добычи рыбы]", - сказал один из задержанных, еще двое подтвердили его слова. Кроме того, двое рыбаков отметили, что не знают о том, как осуществляется контроль промысла водных ресурсов соответствующими органами Украины. Все задержанные отметили, что у них нет претензий к сотрудникам Погранслужбы. Мер физического или психологического давления к ним не применялось.

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк сообщила ТАСС, что жалоб от задержанных украинцев ей не поступало.

15 февраля украинское маломерное судно вышло из села Райновка Приморского района Запорожской области Украины, на борту было четыре человека. Документов на добычу рыбы у них не было. Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. После задержания судна в ходе проверки был обнаружен улов 290 экземпляров камбалы-калкан. Рыба была добыта донными ставными сетями. Ранее капитан и владелец задержанного судна также признал факт браконьерства.